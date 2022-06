Schiphol zal de komende twee maanden een maximum aantal vertrekkende reizigers per dag verwerken: van 67.500 op de drukste dagen in juli tot 72.500 in augustus. Dat heeft de luchthaven donderdag bekendgemaakt.

Door het besluit worden vele duizenden reizigers gedupeerd. Schiphol kan nog niet zeggen hoeveel gedupeerden er exact zullen zijn. De maatregelen gaan per 7 juli in.

"We nemen deze maatregel met een rotgevoel. Zeker na de impact van corona willen wij en al onze partners niets liever dan alle reizigers met open armen ontvangen. Er is deze zomer veel mogelijk op Schiphol, maar niet alles kan", zegt topman Dick Benschop. "Deze maatregel zorgt ervoor dat de overgrote groep reizigers veilig en betrouwbaar kan reizen vanaf Schiphol, maar er zullen dus ook mensen zijn die niet kunnen vliegen."

Schiphol kampt met een tekort aan beveiligers en bagageafhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte, met soms annuleringen en vertragingen van vluchten tot gevolg.

KLM zegt minder tickets voor vluchten met vertrek vanaf Schiphol te zullen verkopen. "We verwachten niet dat het nodig is om op grote schaal vluchten te annuleren." Transavia stelt wel vluchten te moeten schrappen. Corendon liet al weten het aantal vluchten te verminderen en deels te verplaatsen.

Brancheorganisatie sleept luchthaven voor de rechter

Reisbranchevereniging ANVR wil Schiphol voor de rechter slepen om de schade als gevolg van de chaos op de luchthaven te verhalen.

De ANVR vreest dat een groot aantal reisorganisaties door de problemen failliet gaat. Ook doordat reisorganisaties wettelijk verplicht zijn de kosten voor het annuleren van vakanties op zich te nemen.

Het is de vraag of alle gemaakte kosten, zoals die van hotels en excursies, verhaald kunnen worden. Volgens de branchevereniging geldt voor vrijwel alle bedrijven in de reisbranche dat ze weinig vet op de botten hebben na twee jaar van "corona-ellende".

Schiphol-topman Benschop verwacht claims van luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties, maar wil verder niks zeggen over een eventuele schadevergoeding.