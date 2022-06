Het kabinet en de brancheorganisaties in de kinderopvang komen binnenkort met plannen om de werkdruk en het personeelstekort in de sector op te lossen. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal de Tweede Kamer daar deze zomer over informeren.

Voorzitter Loes Ypma van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geeft aan dat er een maatschappelijke opdracht ligt om de krapte op de arbeidsmarkt over de hele breedte op te lossen. "Een goede kinderopvang is de oplossing om het personeelstekort op te lossen. Voor iedere pedagogisch professional kunnen zeven ouders aan het werk."

De brancheverenigingen en het ministerie van SZW zaten donderdag met elkaar aan tafel. "De wil om de problemen op te lossen is er. We moeten de schouders eronder zetten en met een actieplan komen", zegt Ypma.

Het is de bedoeling dat de kinderopvang in 2025 gratis wordt. De sector verwacht dat daarmee de vraag zal toenemen. Op dit moment kampt de kinderopvang met een tekort van 3.000 tot 4.000 medewerkers. Tegen 2025 zal dit tekort zijn opgelopen tot 32.000 mensen en in 2030 zijn er 50.000 medewerkers extra nodig, blijkt uit cijfers van Kinderopvang Werkt.

Sommige kinderopvanglocaties hebben de afgelopen maanden zelfs de contracten met ouders moeten beëindigen vanwege het tekort aan personeel. "Dat kinderopvangorganisaties zich genoodzaakt zien om groepen tijdelijk te sluiten of contracten met ouders op te zeggen is erg vervelend voor deze kinderen en hun ouders", zegt minister Van Gennip.

"We hebben te maken met uitzonderlijke krapte op de arbeidsmarkt. Ik ben in overleg met de sector en werk samen aan oplossingen voor de personeelstekorten en de werkdruk. Ik zal de Tweede Kamer op korte termijn informeren over deze plannen", aldus de minister.

'Samenwerken met onderwijs voor volwaardige contracten'

Volgens BMK-voorzitter Ypma moeten er drie belangrijke maatregelen worden genomen om de problemen in de kinderopvang op te lossen. "We moeten de huidige werknemers behouden via aantrekkelijke contracten, arbeidsvoorwaarden en passende salarissen waardoor we kunnen concurreren met andere sectoren."

"Verder moet er samengewerkt worden met het onderwijs om volwaardige contracten aan te bieden. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld deels in het onderwijs en deels in de buitenschoolse opvang werken."

De branchevereniging wil ook dat deeltijders worden verleid om meer uren te werken. Ypma: "En we moeten er alles aan doen om nieuwe mensen uit andere sectoren aan te trekken, zoals uit de cultuur en sport. Zij hebben een kleine omscholing nodig en kunnen in de kinderopvang bij allerlei activiteiten worden ingezet."