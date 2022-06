Klanten van Eneco betalen volgende maand 28 euro minder voor gas en elektriciteit. Het grootste deel van die prijsverlaging komt voort uit de btw-verlaging van het kabinet. Doordat Eneco goedkoper gas kan inkopen wordt de rekening nog eens met 10 euro extra gedrukt, bevestigt een woordvoerder donderdag na berichtgeving van RTL Z. Eneco wil die prijs drie maanden vastklikken, maar het is onzeker of dat lukt.

Op dit moment kost een kubieke meter gas bij Eneco 1,99 euro en een kilowattuur elektriciteit 0,39 euro. Dat wordt vanaf juli respectievelijk 1,69 euro en 0,36 euro. Daarmee is Eneco voorlopig de enige energieleverancier die zijn prijzen verlaagt. Vattenfall en Essent kondigden de afgelopen weken aan dat de prijzen omhooggaan.

Eneco verwijst naar zijn inkoopstrategie. Het bedrijf koopt sinds maart energie per maand in, waardoor de marktbewegingen beter te volgen zijn. Andere bedrijven doen dat per kwartaal of half jaar.

"In maart, toen de oorlog in Oekraïne nog maar net bezig was, zaten we qua prijs op een heel hoog niveau van 2,57 euro per kubieke meter gas", vertelt een woordvoerder van Eneco. "Sinds april zijn die prijzen weer aan het dalen en volgende maand komen ze dus uit op 1,69 euro."

Het streven van Eneco is om de prijs drie maanden lang op dat niveau te houden, maar de vraag is of dat gaat lukken. De gasmarkt is momenteel erg onberekenbaar en sinds Rusland meerdere landen van het gas afsloot, gaat de prijs weer fors de hoogte in.

Om die prijsstijgingen ietsje te dempen voor huishoudens, verlaagt het kabinet vanaf volgende maand tot het einde van het jaar de btw op elektriciteit en gas van 21 naar 9 procent.