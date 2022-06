Ferrari wil over vier jaar dat zes op de tien auto's die de sportwagenfabrikant maakt elektrisch of semi-elektrisch rijden. Om dat mogelijk te maken investeert het Italiaanse bedrijf 4,4 miljard euro in de verdere ontwikkeling van elektrische modellen.

Voor de overgang naar een grotendeels elektrische en hybride vloot heeft Ferrari "alle vakbekwaamheid en al het kapitaal" voorhanden, zei topman Benedetto Vigna donderdag op de beleggersdag van het luxeautomerk.

Het bedrijf investeert fors in de uitbreiding van de fabriek in Maranello, zodat daar ook accu's en stekkerauto's gemaakt kunnen worden. Eerder werd al bekend dat Ferrari de eerste volledig elektrische sportwagen in 2025 onthult.

De producent reageerde aanvankelijk traag op de verschuiving naar elektrisch rijden. Auto's van het merk zijn nu nog vooral bekend van de 12-cilinderverbrandingsmotoren. Vigna werd een jaar geleden aangetrokken om de overstap te versnellen. Hij kwam over van chipbedrijf STMicro, waar hij leiding gaf over de divisie die sensoren levert voor de auto-industrie en de iPhones van Apple.

De Italiaanse fabrikant sluit met de plannen aan bij tal van andere autoproducenten, die de afgelopen jaren ook plannen onthulden om veel meer elektrische auto's te maken.

Diverse bedrijven kwamen toen ook met een plan om binnen een aantal jaren te stoppen met auto's op fossiele brandstoffen. Zover gaan de Italianen op dit moment niet. "De ontwikkeling van de interne verbrandingsmotor, een essentieel onderdeel van ons bedrijf, gaat door", aldus de topman in een toelichting. Wel geeft het bedrijf aan in 2030 CO2-neutraal te willen zijn.