Niet alleen de prijzen van woonhuizen stijgen fors, ook recreatiewoningen zijn in trek in Nederland. Vakantiewoningen werden in 2021 sneller verkocht dan in voorgaande jaren. Ook steeg het aantal vakantiehuizen dat boven de vraagprijs werd verkocht flink, blijkt donderdag uit een rapport van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Bijna de helft van de recreatiewoningen werd vorig jaar boven de vraagprijs verkocht: zo'n 43 procent. Dat is 25 procent meer dan het jaar ervoor. Dat is opvallend, want jarenlang betaalden kopers voor een vakantiewoning juist zo'n 8 procent minder dan de vraagprijs.

"In 2020 zagen we het effect van de coronapandemie op de trek van ruimte- en rustzoekers vanuit de stad en de behoefte aan binnenlandse vakanties", aldus Rieks van den Berg van de NVM. "In 2021 herhaalt dit patroon zich. We zien ook meer gezinnen die een recreatiewoning kopen."

Dat de markt aantrekt, blijkt ook uit hoe snel de huizen worden verkocht. In 2020 stond een recreatiewoning gemiddeld 385 dagen te koop. Dat is vorig jaar hard teruggelopen naar gemiddeld 222 dagen in vrijwel alle regio's.

Rondom de Friese en Overijsselse meren staan de huizen het kortst te koop: gemiddeld 128 dagen. Dit heeft te maken met het krappe aanbod in deze regio.

Hoewel vakantiehuizen het overal goed doen, is er wel verschil tussen de regio's. Zo zijn de Waddeneilanden de duurste regio in Nederland om een tweede huis te kopen. De Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug hebben in 2021 de laagste prijzen. In Zeeland is vooral vraag naar grote en luxueuze woningen, met de hoogste landelijke prijs van 4.300 euro per vierkante meter.