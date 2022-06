Heb je de afgelopen weken meerdere dagen achtereen een brief van de fiscus gekregen? De ene dag krijg je een aanslag en een dag later de vraag of je die automatisch wil laten afboeken. De Belastingdienst erkent tegenover NU.nl dat dit gebeurt en zegt dat het komt doordat de meeste systemen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Digitalisering van die post is voor later.

Een voorbeeld uit de praktijk: persoon X krijgt maandag een brief met de belastingaanslag die diegene eerder al online kon bekijken.

Dinsdag komt er een brief over de motorrijtuigenbelasting en woensdag ontvangt de persoon een brief om duidelijk te maken dat diezelfde belasting automatisch afgeschreven kan worden.

Tot slot krijgt de ontvanger donderdag de vraag om het rekeningnummer door te geven.

Ook op Twitter melden mensen dat ze veel blauwe enveloppen achter elkaar ontvangen.

'Systemen werken zelfstandig en naast elkaar'

Een aantal van die boodschappen lijkt efficiënter te kunnen, maar volgens de Belastingdienst is dat niet mogelijk. "De meeste systemen en processen binnen de dienst zijn niet met elkaar gekoppeld", legt een woordvoerder uit. "Daardoor werken ze zelfstandig en naast elkaar."

Bovendien zijn er voor fysieke post verschillende varianten: een variërend aantal pagina's, verscheidene formaten, met of zonder retourenvelop, enzovoort. Daardoor kunnen brieven uit verschillende processen niet samengevoegd worden. "Het kan dus goed dat brieven uit twee verschillende processen én twee verschillende postfrequenties komen, maar wel met elkaar te maken hebben. Toch kunnen we dit momenteel nog niet samenvoegen", zegt de woordvoerder.

Kan die post dan gedigitaliseerd worden om papier te besparen? "Daar zijn we mee bezig. Binnenkort kunnen belastingplichtigen kiezen of ze hun post digitaal of fysiek willen ontvangen. De systemen worden daar nu op voorbereid", zegt de woordvoerder. Het is niet duidelijk wanneer de systemen er klaar voor zijn.