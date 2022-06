Schiphol geeft waarschijnlijk deze week duidelijkheid over het verminderen van het aantal passagiers om de zomerdrukte het hoofd te bieden. Een bron meldt aan NU.nl dat het zeker is dat er vluchten worden geschrapt. Ook wordt gekeken naar het mogelijk omboeken van passagiers en het laten vertrekken van vluchten vanaf andere luchthavens. Verder zal een boekingsstop worden ingesteld, zeggen ingewijden.

Een woordvoerder van Schiphol wijst erop dat in een eerder gepresenteerd actieplan over de zomerdrukte al gerept werd over het annuleren van vluchten. Hierover wordt nog altijd overlegd met luchtvaartmaatschappijen. Dat het al zeker is dat vluchten worden geschrapt, wil de woordvoerder niet bevestigen.

Volgens de zegsman is de rekensom nog niet af, maar volgt er snel duidelijkheid. De verwachting is dat de luchthaven vrijdag de uitwerking van de plannen officieel presenteert. Mogelijk wordt in de loop van donderdag al meer bekend. Verdere informatie geeft Schiphol nog niet.

De luchthaven kampt met personeelstekorten onder beveiligers en afhandelaars. In combinatie met de toegenomen stroom vakantiegangers zorgt dit al weken voor grote drukte, met soms geannuleerde en vertraagde vluchten tot gevolg.

Om meer personeel aan te trekken, sprak de luchthaven met de vakbonden af dat beveiligers, bagageafhandelaars, schoonmakers en buschauffeurs op het vliegveld deze zomer een bonus krijgen van 5,25 euro per uur. Ook na de zomer krijgen ze meer loon, maar wel minder dan tijdens de drukke periode.

Plannen moeten juridisch haalbaar zijn

Bij het schrappen van vluchten speelt de onafhankelijke slotcoördinator, die de start- en landingsrechten op de luchthaven verdeelt, een grote rol. Daarnaast moeten plannen juridisch houdbaar zijn. Luchtvaartmaatschappijen willen de geleden schade voor het niet kunnen uitvoeren van vluchten vrijwel zeker op Schiphol verhalen. Over het afwikkelen van die claims wordt later meer duidelijk.

Belangenvereniging voor luchtvaartmaatschappijen BARIN heeft herhaaldelijk laten weten dat het verplicht schrappen van vluchten alleen als "laatste redmiddel" moet worden gebruikt. De branchevereniging denkt dat met de nieuwe afspraken over meer loon en betere arbeidsvoorwaarden, en "nu al meer mensen op de vloer", de doorstroom op Schiphol al wordt verbeterd. Verschillende maatschappijen gaven al aan geen heil te zien in het schrappen van vluchten.