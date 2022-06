Van de mannen tot 25 jaar had 76,2 procent betaald werk vorige maand. Dat percentage is voor het eerst hoger dan onder jonge vrouwen, van wie 76,1 procent een betaalde baan heeft. Dat blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het statistiekbureau meldt ook dat de werkloosheid iets is gestegen afgelopen maand, maar nog altijd zeer laag ligt.

Sinds het begin van de metingen in 2003 hadden jonge vrouwen tot 25 jaar vaker betaald werk dan jonge mannen. Maar die laatste groep heeft de voorbije jaren een inhaalslag gemaakt. Waardoor dat komt, meldt het CBS niet.

Ook in de leeftijdsgroep tussen de 25 en 75 jaar hebben mannen vaker een betaalde baan dan vrouwen. Dit is overigens al jaren zo.

Uit de cijfers komt ook naar voren dat vorige maand 323.000 mensen werkloos waren. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking en is iets meer dan de 3,2 procent van april. Hoewel er sprake is van een lichte stijging, zijn er nog altijd relatief weinig werklozen.

Zo waren er in de laatste maand voor de coronacrisis (februari 2020) 387.000 mensen werkloos. In de eerste maanden van de pandemie steeg dat naar 533.000 in augustus. Sindsdien daalt dat aantal gestaag.

9,6 miljoen mensen hebben een baan

Dat het aantal werklozen vorige maand steeg, komt doordat er meer mensen op zoek zijn gegaan naar werk. Pas als je recent hebt gezocht naar werk, maar dat niet hebt gevonden, ziet het CBS je als werkloze.

Daardoor kan het zijn dat de stijging van de werkloosheid gepaard gaat met een toename van het aantal mensen dat een baan heeft. Zo steeg het aantal werkenden de afgelopen maanden telkens met 40.000. Inmiddels hebben 9,6 miljoen mensen in Nederland een baan.