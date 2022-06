Er is geen bewijs gevonden voor de illegale lozing van steenkoolresten in zee door Tata Steel. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) woensdag in een onderzoeksrapport.

Het onderzoek werd gestart door staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), naar aanleiding van berichtgeving van het Noord-Hollands Dagblad in februari. Daarin stond dat werknemers na het lossen en laden illegaal kolen- en ertsresten de Noordzee in zouden vegen. Er zouden ook dronebeelden zijn die dit aantonen.

De ILT heeft tijdens het onderzoek alle eerdere inspecties en de beelden van de mogelijke lozingen bekeken. Daaruit blijkt dat er geen bewijs is voor het storten van de resten in zee.

De dronebeelden tonen niet aan dat er resten worden geloosd, zegt een woordvoerder van de inspectiedienst tegen NH Nieuws. "We zien wel dat er stoffen naar de zijkant van het dek worden geveegd, maar niet dat die bij de haven van IJmuiden in het water terecht komen".