Vluchtelingen uit Oekraïne die in Nederland aan het werk gaan, kunnen vanaf volgende maand kinderopvangtoeslag en huurtoeslag krijgen. Dat heeft het ministerie van Financiën laten weten.

Om dat mogelijk te maken moet de wet worden aangepast, vooruitlopend daarop worden de toeslagen al uitgekeerd.

Sinds 1 april kunnen Oekraïense vluchtelingen hier aan het werk. "Kinderopvang is een belangrijk hulpmiddel voor ouders om te kunnen werken", schrijft staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Daarnaast wil het kabinet het ook mogelijk maken dat zij huurtoeslag kunnen krijgen. "Voor beide toeslagen geldt dat de aanvragers wel moeten voldoen aan de reguliere voorwaarden."