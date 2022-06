Enkele tientallen bezoekers van de banenmarkt op luchthaven Schiphol hebben inmiddels een contract ondertekend bij een van de vijftig bedrijven die zaterdag aanwezig waren. Verder worden er nog volop gesprekken gevoerd met andere kandidaten.

"Over het algemeen kijken we positief terug op de banenmarkt. Enkele tientallen mensen hebben inmiddels een contract ondertekend. Het gaat onder meer om nieuwe schoonmakers, bagageafhandelaars en beveiligers. Bij de vorige banenmarkt vond 18 procent van de bezoekers een baan en we hopen dit percentage opnieuw te behalen", zegt een woordvoerder van Schiphol.

De banenmarkt trok in totaal zo'n vijftienhonderd bezoekers. Schiphol kampt nog altijd met een groot tekort aan personeel en hoopt op deze manier extra mensen aan te nemen.

De luchthaven en de vakbonden willen sowieso vijfhonderd extra beveiligers aantrekken om te voorkomen dat er deze zomer opnieuw chaos ontstaat op de luchthaven. De partijen gaan de werknemers werven vanuit andere sectoren door de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken.

Wie via Schiphol reist, heeft al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. De verwachting is dat het de hele zomer druk blijft, aangezien de uitstroom van werknemers nog steeds groot is.