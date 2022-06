Na onder meer Renault en McDonald's kondigt ook meubelwinkelketen IKEA aan alle bezittingen in Rusland te verkopen en kantoren te sluiten. Ook wordt gesneden in het bijna vijftienduizend man tellende personeelsbestand. Dit is volgens IKEA de laatste stap in het proces om Rusland te verlaten. In maart sloot het bedrijf al de winkels in het land vanwege de oorlog met Oekraïne.

"Helaas zijn de omstandigheden niet verbeterd en duurt de verwoestende oorlog voort. Bedrijven over de hele wereld zijn hier zwaar door getroffen", aldus Ingka Group, de eigenaar van alle IKEA-winkels in Rusland. Het bedrijf zegt geen mogelijkheid te zien om de verkoop in het land in de nabije toekomst te hervatten.

De Zweedse meubelwinkelketen is een van de vele westerse bedrijven die in Rusland hun deuren sloten nadat het land op 24 februari troepen naar Oekraïne had gestuurd. Sommige concerns hebben hun filialen verkocht aan lokale partijen. Zo werden de Russische restaurants van McDonald's zondag heropend onder een nieuwe naam en met een nieuw logo. Andere bedrijven hebben hun winkels voorlopig gesloten.

IKEA opende in 2000 zijn eerste vestiging in Rusland en heeft daar nu zeventien winkels en veertien winkelcentra. Het personeel van de winkels, die al bijna drie maanden dicht zijn, worden nog tot augustus doorbetaald. Wat er met de vier fabrieken gebeurt, is onduidelijk. IKEA zegt op zoek te gaan naar nieuwe eigenaren en arbeidsplaatsen te schrappen, maar gaf geen verdere details.