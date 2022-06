Niet alle 2,3 miljoen huurwoningen van woningcorporaties hebben voor 1 juli rookmelders, hoewel dat vanaf die datum wel verplicht is. Dat zeggen corporaties en koepelorganisatie Aedes.

De vertraging komt mede door de coronacrisis, doordat fabrieken in China vanwege lockdowns daar stillagen. Ook waren veel rookmelders via een collectieve aanbesteding van tweehonderd corporaties besteld bij een fabriek in Oekraïne.

Leveringen vanuit dat land zijn door de inval van Rusland eind februari niet meer mogelijk. Corporatie Vestia spreekt van "een ongelukkige timing, een vervelende samenkomst van omstandigheden en overmacht".

De nieuwe regels zijn begin dit jaar al ingegaan. Corporaties kregen zes maanden overgangstijd om de rookmelders te installeren. Die periode loopt dus eind deze maand af, maar voor de woningbeheerders is dat toch niet voldoende tijd.

Zo geeft de Haagse corporatie Staedion aan dat de levering van rookmelders voor problemen heeft gezorgd. Staedion denkt nog in ongeveer 5.000 van haar 37.000 woningen na 1 juli zo'n apparaat te moeten plaatsen. Daaronder zit ook een aantal woningen waarvan de bewoners niet thuis waren toen de corporatie de rookmelders wilde plaatsen en mensen die niet willen meewerken aan de plaatsing.

Ook personeelstekort bij plaatsen rookmelders

Vanaf begin volgende maand moet op elke verdieping van een bestaand huis een rookmelder hangen. Nieuwbouwwoningen moeten al sinds 2003 verplicht rookmelders hebben. Uit eerder onderzoek van Interpolis bleek al dat zo'n 17 procent van de huishoudens nog geen rookmelder had. Onder huurders was dat percentage met 20 procent nog iets hoger.

Het is niet bekend om hoeveel woningen en corporaties het precies gaat, omdat dit volgens Aedes niet wordt bijgehouden. Ook is het de vraag of er genoeg personeel is om de rookmelders te installeren, zegt een woordvoerder. Zoals zoveel branches kampen ook corporaties met personeelstekorten.

Bij Ymere, dat actief is in onder meer Amsterdam, Almere en Haarlem, lopen ze tegen dat laatste probleem aan. Die corporatie hing een paar jaar geleden al rookmelders op, maar in ruim 6.000 van de circa 73.000 woningen lukte dat nog niet omdat de bewoners niet meewerkten. Door te weinig personeel lukt het nu niet om de resterende woningen voor 1 juli allemaal aan te pakken.