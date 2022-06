Ruim 110.000 werknemers in de bouw krijgen vanaf volgend jaar flink meer betaald. Vakbonden en werkgevers hebben woensdag een cao-akkoord bereikt, waarin de grootste loonsverhoging voor de sector ooit is afgesproken: 5 procent.

De vakbonden en werkgevers hebben naar eigen zeggen gekozen voor een snelle en duidelijke oplossing in tijden van arbeidsmarktkrapte, woningbouwopgave en de energietransitie. Zij hopen dat met deze loonsverhoging de bouw en infra een aantrekkelijke sector blijft om in te werken.

"Het is een loonsverhoging die nooit eerder is betaald aan de werknemers in de bouw en infra", aldus Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen & Wonen. "Het past bij de hoge inflatie waardoor werknemers steeds meer moeite hebben om in hun levensonderhoud te voorzien."

De werknemers die onder de cao Bouw & Infra vallen, krijgen er vanaf 1 januari 2,5 procent bij. Op 1 juli volgend jaar volgt opnieuw een verhoging van 2,5 procent.