Volgens de laatste cijfers zijn er op dit moment 13.200 Oekraïense vluchtelingen aan het werk in ons land. Dat is zo'n 21 procent van de geregistreerde Oekraïners. De regels voor Oekraïners zijn sinds kort soepeler dan voor andere vluchtelingen, maar arbeidsmigratiekenners willen dat graag anders zien.

Sinds Rusland zijn buurland Oekraïne is binnengevallen eind februari zijn een hele hoop inwoners het Oost-Europese land ontvlucht. Begin deze maand waren er zo'n 62.000 Oekraïners geregistreerd in ons land, waarvan 13.200 werk hadden.

Dat vinden van werk gaat zo vlot omdat de Europese Commissie lidstaten heeft opgelegd om werkgevers zo goed als geen extra administratie meer te geven als ze een Oekraïner in dienst willen nemen. Het enige wat Nederlandse werkgevers nog moeten doen is een contract aanbieden en melding maken bij de uitvoeringsinstantie UWV.

Veel administratie voor andere vluchtelingen

Dat ligt wel wat anders voor andere vluchtelingen in ons land. Wie hier aankomt als asielzoeker, moet eerst een half jaar wachten voor hij mag werken, daarna moet zijn eventuele werkgever een vergunning aanvragen om hem in dienst te nemen, waarna de asielzoeker een half jaar mag werken. Daarna moet die opnieuw een half jaar wachten om opnieuw aan het werk te kunnen. "Daar zit geen enkele werkgever of asielzoeker op te wachten en het is waarschijnlijk zelfs in strijd met het Europees verdrag voor de rechten van de mens", zegt Tesseltje de Lange, hoogleraar migratierecht aan de Radboud Universiteit.

Die regels zijn zo streng omdat de overheid wil voorkomen dat vluchtelingen die nog geen status hebben sociale zekerheid opbouwen en te sterk in de maatschappij raken ingebed. Daardoor kunnen ze moeilijker uitgezet worden als dat nodig is. "Maar waarom zou dat voor Oekraïners ineens niet meer het geval zijn?", vraagt De Lange zich af. "Het kabinet zegt dat het technisch lastig is om die regels te veranderen, maar dat blijkt wel mee te vallen. Het is gewoon politieke onwil."

'Ook niet te makkelijk maken voor vluchtelingen om aan werk te komen'

Han Entzinger, professor emeritus Migratie- en Integratiestudies aan de Erasmus-universiteit, is het wel eens met de strengere regels. "Als we het te makkelijk maken voor vluchtelingen om aan werk te komen in ons land, wordt een asielaanvraag wel heel aantrekkelijk. Te veel migratie is ook niet handig, want dat zorgt op termijn ook weer voor meer werkloosheid."

De Lange pleit er niet voor om vluchtelingen na één dag al aan het werk te zetten, maar wil wel minder ingewikkelde regels. "Een wachttijd van drie maanden lijkt me al een hele verbetering. In die eerste maanden is het immers belangrijk dat ze beschikbaar zijn voor hun asielprocedure en het aanvragen van documenten. Maar daarna moeten ze gewoon zonder onderbreking kunnen werken en op één opvanglocatie blijven. Want voor wie bijvoorbeeld een baan heeft bij een lokale supermarkt is het ontzettend onhandig om telkens ergens anders te zitten."

Nederlandse arbeidsmarkt minder toegankelijk dan in buurlanden

Nederland heeft met die regels een minder toegankelijke arbeidsmarkt dan veel andere landen. In buurland België mogen vluchtelingen bijvoorbeeld al na vier maanden onbeperkt werken en nog tijdens hun procedure mogen ze al als zelfstandige beginnen. In het Verenigd Koninkrijk mogen mensen zonder papieren meteen na aankomst aan de slag.

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), die het kabinet adviseert rond migratie, dringt al langer aan op een concreter arbeidsmigratiebeleid met een duidelijke visie. "Er is gewoon geen plan", zegt secretaris-directeur Wolf Mannens. "In de zorg kunnen de regels bijvoorbeeld al veel soepeler. Je moet niet per se perfect Nederlands spreken of gestudeerd om daar aan de slag te kunnen. Er zijn daar bijvoorbeeld ook mensen nodig om koffie en eten rond te brengen of andere taken te vervullen. Niet iedereen moet een dokter zijn."

'Zet ook lager opgeleide arbeidsmigranten aan het werk'

In mei pleitte de adviesraad er in de Tweede Kamer al voor om, met het huidige personeelstekort in het achterhoofd, ook vaker te kijken naar lager opgeleide arbeidsmigranten en niet alleen hoogopgeleiden aan te trekken. Dat komt essentiële beroepen als zorg en onderwijs ten goede, is de gedachte.

Hoe groot de impact van Oekraïense vluchtelingen is op onze arbeidsmarkt is onduidelijk. Omdat ze vooral via uitzendbureaus aan de slag gaan, is het moeilijk om precies te berekenen hoeveel uren ze doen en wat hun bijdrage precies is. "Maar uiteraard geldt: wie iets doet, draagt meer bij dan iemand die niets doet", zegt De Lange.

In 2021 had volgens het CBS 41 procent van het totale aantal statushouders betaald werk, over het aantal werkende asielzoekers zijn geen cijfers beschikbaar.