De EU start een juridische procedure tegen het Verenigd Koninkrijk, omdat het land eenzijdig Brexit-afspraken wil aanpassen. Het gaat om afspraken over de positie van Noord-Ierland. Dat heeft de Europese Commissie woensdag bekendgemaakt. De juridische stappen kunnen de Britse regering voor de Europese rechter brengen en tot hoge boetes leiden.

De regering in Londen wil af van het zogeheten Protocol voor Noord-Ierland, dat ervoor moest zorgen dat er na de Brexit geen harde grens zou komen tussen Noord-Ierland (onderdeel van het VK) en EU-lidstaat Ierland.

Die zou de dure vrede tussen pro-Ierse katholieken en pro-Britse protestanten op het eiland op het spel kunnen zetten.

Maar het protocol bemoeilijkt de handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk en zorgt ervoor dat de Noord-Ieren Brusselse regels moeten blijven naleven, klaagt Londen.

Britten kwamen met nieuwe wet

Daarom kwam de Britse regering vorige week met een nieuwe wet. Hierin staat onder meer dat bedrijven die producten voor Noord-Ierland maken, zelf mogen bepalen of ze zich aan Britse of EU-regels houden. Ook wil de regering in Londen bedrijven in Noord-Ierland dezelfde belastingverlagingen kunnen aanbieden als in de rest van het VK.

Dat is tegen het zere been van Brussel. De EU hervat daarom een zogeheten inbreukprocedure tegen de Britten die ze vorig jaar had stilgelegd en neemt daarin een volgende stap. De Europese Commissie wilde met de pauze vorig jaar een minnelijke oplossing mogelijk maken, maar Londen heeft daar volgens Brussel zelf een streep door gehaald.

Als de Britse regering de EU niet binnen twee maanden tegemoetkomt, kan ze naar het Europees Hof van Justitie stappen.

Aanwijzingen voor smokkel door gebrekkige controles

De EU start bovendien twee nieuwe procedures op. Eentje gaat over het feit dat het VK volgens Brussel noodzakelijke controles op bepaalde goederen niet uitvoert. De andere gaat over de weigering van Londen om cijfers over de handel met Noord-Ierland aan te leveren.

De grensbewaking kan geen verder Brits getreuzel lijden, want er zijn al volop aanwijzingen voor smokkel van bijvoorbeeld elektronica en sigaretten, zeggen EU-bronnen.