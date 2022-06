Het restant van de failliete DSB Bank begint met het uitdelen van het laatste restje geld aan schuldeisers. Oud-klanten die een spaarrekening hadden bij de bank van ondernemer Dirk Scheringa toen die failliet ging, kunnen vanaf woensdag op een speciale website zien of ze nog wat geld tegemoet kunnen zien.

Alle schuldeisers zijn inmiddels betaald. Maar na de afwikkeling van het faillissement bleef geld over. Spaarders die na de faillietverklaring op 19 oktober 2009 een aantal maanden op hun geld hebben moeten wachten, hebben recht op rente over deze periode. Die wordt nu uitgekeerd.

Er is nu nog ongeveer 650 miljoen euro om uit te keren. Het bedrag moet worden verdeeld onder honderdduizenden mensen. Voor een groot deel van hen gaat het waarschijnlijk om minder dan 10 euro extra compensatie, maar het kan bij anderen om hogere bedragen gaan.

DSB viel destijds om, nadat financieel activist Pieter Lakeman spaarders had opgeroepen tot een bankrun. Hij vroeg ze massaal hun geld van de bank te halen.

Onderzoek van de curatoren wees later uit dat het gedrag en de onkunde van Scheringa DSB fataal waren geworden. De topman investeerde veel in spelers voor voetbalclub AZ, een museum, een schaatsploeg en twee zakenvliegtuigen, terwijl daar eigenlijk helemaal geen geld voor was.

Dat het afwikkelen van het faillissement vervolgens zo lang duurde, komt onder meer doordat er ook een oplossing nodig was voor claims van voormalige klanten die DSB beschuldigden van bijvoorbeeld overcreditering. De curatoren zijn jaren bezig geweest met het betalen van schuldeisers en dat is volgens hen relatief goed gelukt.