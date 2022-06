De helft van de huishoudens in Nederland heeft op dit moment een variabel energiecontract, blijkt woensdag uit de jaarlijkse energiemonitor van consumentenwaakhond ACM. Vorig jaar was dat nog 44 procent. Zij voelen de sterke prijsstijgingen van energie dus meteen in hun portemonnee. De forse stijging komt vooral doordat leveranciers amper nog vaste contracten aanbieden.

Bij een variabel contract worden de prijzen in normale tijden twee keer per jaar aangepast: in januari en in juni. Maar dat mag ook vaker als er sprake is van extreme omstandigheden, zoals nu met de almaar stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. Wie nu een variabel contract heeft, betaalt dus fors meer dan mensen die hun tarieven vóór de energiecrisis vastlegden voor een aantal jaren.

De helft van de Nederlanders heeft op dit moment zo'n variabel contract. De andere helft heeft de prijs vastgezet voor ten minste een jaar.

De belangrijkste reden waarom zo veel mensen een variabel contract hebben, is dat de meeste leveranciers vanwege de hoge prijzen geen vaste contracten meer aanbieden. Wie dit jaar dus aan het einde van zijn vaste contract zat, had weinig keuze.

Toch zijn er ook mensen die bewust een variabel contract hebben genomen. Zij redeneren dat ze op die manier niet vastzitten aan een hoge prijs als de prijzen binnenkort plots fors dalen. Maar de meerderheid van de ondervraagde consumenten zou liever een vast contract hebben.

Prijzen voor gas en elektriciteit blijven oplopen

Sinds het einde van de coronacrisis lopen de prijzen voor elektriciteit en gas fors op. De oorlog in Oekraïne heeft die nog eens een extra boost gegeven. Volgens cijfers van het statistiekbureau CBS is de prijs per kubieke meter gas in ons land het afgelopen jaar bijna vervijfvoudigd. De elektriciteitsprijs steeg in diezelfde periode met 364 procent.

Veel energieleveranciers namen al maatregelen om met die prijsstijgingen om te gaan. Zo besloot Eneco al om zijn prijzen maandelijks aan te passen en verhoogde Vattenfall de prijzen twee keer in vier maanden tijd.

Afgelopen jaar stapte 14 procent van de Nederlanders over naar een andere leverancier, tegen 27 procent in 2021. Die daling is een gevolg van het gebrek aan keuze, zegt de ACM.