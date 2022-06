Vliegtuigen konden woensdagochtend tijdelijk niet landen of opstijgen bij Zwitserse luchthavens. Dat kwam door een storing in het systeem van de luchtverkeersleiding, meldt Skyguide, een Zwitserse dienstverlener voor de luchtvaart. De storing was rond 8.30 uur opgelost.

Een woordvoerder van de luchthaven van Zürich zei eerder op woensdag al dat landen en opstijgen tijdelijk niet mogelijk was.

De luchthaven van Genève meldde op Twitter dat het vliegverkeer op zijn vroegst om 8.00 uur hervat zou worden. Op de website van het vliegveld is te zien dat er ook vluchten zijn geschrapt die na dat tijdstip zouden vertrekken.

"Het gaat om een technisch probleem dat vroeg in de ochtend ontstond. Daarom is het Zwitserse luchtruim vanwege de veiligheid gesloten voor luchtverkeer", aldus Skyguide eerder op woensdag. Inmiddels is het vliegverkeer dus hervat.