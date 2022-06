De Duitse regering is van plan miljarden euro's in Gazprom Germania, de voormalige Duitse divisie van het Russische staatsgasbedrijf Gazprom, te pompen. Berlijn wil voorkomen dat het bedrijf failliet gaat, omdat dit problemen kan opleveren voor de gasvoorziening in het land.

Gazprom Germania maakt niet langer deel uit van Gazprom, omdat het Russische staatsbedrijf zich op 1 april afscheidde van zijn Duitse dochteronderneming. Dagen later werd het Duitse bedrijf onder staatscontrole geplaatst door Berlijn. De Duitse regering sprak daarbij van een noodzakelijke stap om de gasvoorziening van Duitsland in stand te houden.

De beslissing over de reddingsoperatie volgt kort op het besluit van het Russische Gazprom om de hoeveelheid aardgas te verminderen die door de Nord Stream 1-pijpleiding in de Oostzee stroomt. Die leiding is de belangrijkste gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland.

"Met deze aanpak behoudt de regering haar invloed op dit deel van de kritieke energie-infrastructuur en voorkomt zij een bedreiging van de energiezekerheid", aldus de regering in een verklaring.

Gazprom Germania kreeg Russische sancties opgelegd

De regering heeft niet gemeld om hoeveel geld het gaat, maar volgens ingewijden zou de reddingsoperatie tussen de 9 miljard en 10 miljard euro kosten. Dat bedrag zal via staatsontwikkelingsbank KfW beschikbaar worden gemaakt.

Rusland legde half mei sancties op aan Gazprom Germania en bijna al diens dochterondernemingen. Daardoor is het bedrijf volgens de Duitse regering "financieel uit evenwicht" geraakt.

Gazprom Germania krijgt ook een nieuwe naam: Securing Energy for Europe. Daarmee wil Duitsland duidelijk maken dat het doel van de maatregelen is om de energievoorziening in het land en in Europa veilig te stellen.