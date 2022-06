Drie kinderopvangorganisaties hebben de afgelopen maanden lopende contracten met ouders moeten beëindigen, meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang woensdag. Vanwege personeelstekorten lukt het niet om de roosters rond te krijgen.

Een van de organisaties is het Amersfoortse Ska. Deze kinderopvang wordt vertegenwoordigd door een andere club, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Voorzitter Loes Ypma laat weten dat Ska 5 procent van de contracten met ouders verbreekt, "met pijn in het hart".

Ouders krijgen te horen dat ze hun kind niet meer op de voorkeursdagen kunnen brengen, of dat ze van locatie moeten wisselen. Welke andere twee bedrijven contracten met ouders verbreken, kan directeur Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang niet zeggen.

"Dit is een maatregel waarvan we een jaar geleden echt niet hadden verwacht dat het nodig zou zijn", aldus Bijlsma. "Vorig jaar voor de zomer zagen we dat het lastig werd om roosters rond te krijgen. In september kregen we de eerste signalen van groepen die dicht moesten en vervolgens dat contracten die nog moesten ingaan, werden ontbonden. En in december hoorden we van het eerste lopende contract dat werd opgezegd."

Pandemie en vergrijzing zorgen voor problemen

Het ziekteverzuim onder personeel is hoger dan voor de coronacrisis, verklaren Bijlsma en Ypma. Een deel van de mensen zit thuis vanwege een (vermoedelijke) coronabesmetting of langdurige coronaklachten. Maar het ziekteverzuim is ook hoger omdat de pandemie een stressvolle tijd was. Bijlsma: "En net als in andere sectoren hebben ook wij te maken met vergrijzing."

Daarnaast wordt volgens kabinetsplannen de kinderopvang vanaf 2025 gratis. De sector verwacht dat daarmee de vraag zal toenemen. Op dit moment kampt de kinderopvang met een tekort van 3.000 tot 4.000 medewerkers. Tegen 2025 zal dit zijn opgelopen tot 32.000 mensen en in 2030 zijn er 50.000 medewerkers extra nodig.

Dat is een grote zorg, aldus Bijlsma. In de sector wordt volgens haar al tijden "keihard gewerkt" om mensen te werven en te behouden.

Dat herkent ook Ypma. Medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso) werken volgens haar alleen 's middags een paar uur. Dat is voor velen niet voldoende om de huur te betalen. "Daarom wordt gekeken naar een combinatie van werk in de opvang en het onderwijs. Iemand werkt dan bijvoorbeeld 's ochtends als onderwijsassistent en 's middags in de bso."

Werknemers waarderen zulke "combinatiebanen", zegt Bijlsma. Volgens Ypma wil een derde van de medewerkers van de bso meer werken. "Dus met dit soort oplossingen moet het probleem in de toekomst op te lossen zijn."