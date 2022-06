Ryanair heeft de omstreden test die moest aantonen of reizigers uit Zuid-Afrika daadwerkelijk uit dat land kwamen in de ban gedaan. Dat meldt topman Michael O'Leary tegen BBC News.

De test zou nodig zijn omdat er veel mensen met valse Zuid-Afrikaanse paspoorten naar het Verenigd Koninkrijk zouden reizen. Door middel van simpele vragen kon Ryanair die mensen opsporen, dacht de vliegmaatschappij. In de test werd onder meer gevraagd naar de hoofdstad van Zuid-Afrika. Mensen die niet slaagden, werden geweigerd op de vlucht naar het VK. Zij kregen wel hun geld terug.

De test is omstreden omdat de vragen in het Afrikaans werden gesteld. Afrikaans is een van de elf gesproken talen in Zuid-Afrika, die met name door witte Zuid-Afrikanen wordt gesproken. Het is onduidelijk waarom Ryanair koos voor deze taal om de testvragen in te stellen.

Eerder verdedigde Ryanair het beleid nog. Luchtvaartmaatschappijen kunnen immers hoge boetes krijgen als zij passagiers vervoeren die met een vals paspoort vliegen. Maar O'Leary komt daarop terug. "Het slaat nergens op en het is ongepast", aldus de topman.