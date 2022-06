De waarde van digitale munten is de laatste weken hard onderuitgegaan. Beleggers hebben daardoor honderden miljarden verloren. Toezichthouders waarschuwden in het verleden dat fors dalende cryptokoersen de financiële stabiliteit zouden aantasten. Moeten we daar nu inderdaad voor vrezen?

Onlangs nog waarschuwde de Europese Centrale Bank (ECB) dat digitale valuta's een gevaar kunnen zijn voor de stabiliteit van het financiële stelsel. De munten zijn volgens de centrale bank risicovol, complex en steeds meer verweven met de reguliere economie.

De Financial Stability Board (FSB), die zich inzet voor wereldwijde financiële stabiliteit, kwam eerder al met een soortgelijke mededeling. De organisatie vreest dat de snelgroeiende cryptomarkt dusdanig groot wordt dat ze een wereldwijde dreiging vormt.

Het Centraal Planbureau (CPB) ging zelfs een stap verder door op te roepen tot een verbod op de handel en bezit van digitale valuta's. Vooral het idee dat de munten in korte tijd veel van hun waarde kunnen verliezen, boezemt de instanties angst in.

Inmiddels zijn de koersen inderdaad flink gedaald. De koers van de grootste digitale munt, de bitcoin, stond afgelopen zomer op sommige momenten boven de 68.000 dollar (zo'n 65.000 euro). Daar is nu nog een derde van over. Vooral de laatste dagen is het raak. Bitcoin zakte in een week van 31.000 naar 22.000 dollar.

Vooral vervelend voor individuele beleggers

Ook de koers van nummer twee Ether kreeg een dreun. Vergeleken met de piek van afgelopen zomer raakte de munt zelfs drie kwart van zijn waarde kwijt. Veel andere munten leverden eveneens fors in. Moeten we ons inderdaad zorgen gaan maken over onze economie?

Volgens Teunis Brosens, crypto-expert bij ING, kan de recente daling vooral vervelend uitpakken voor individuele beleggers die veel hebben geïnvesteerd. "Een snelle waardedaling als deze kan pijn doen. Maar voor het bredere financiële stelsel denk ik niet dat de markt al dusdanig groot was dat het een gevaar oplevert. Je ziet dat er nog relatief weinig institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, zijn ingestapt."

Uit cijfers van dataverzamelaar CoinGecko blijkt dat afgelopen november alle digitale munten samen een waarde hadden van ongeveer 3 biljoen dollar. Daar is nog slechts ongeveer 1 biljoen van over. Hoewel 3 biljoen dollar veel geld lijkt, is het vergeleken met de reguliere beurshandel niet zoveel. Ter vergelijking, de Amerikaanse aandelenmarkt was vorige maand 49 biljoen dollar waard.

'Belang voor stabiliteit beperkt'

Ook toezichthouder AFM, die in het verleden waarschuwde voor de risico's van digitale valuta's, zegt dat de huidige markt nog te klein is om grote schade aan te kunnen richten aan de economie. Volgens de organisatie vormen de cryptomunten wereldwijd naar schatting 0,5 tot 1 procent van de activa van het mondiale financiële stelsel. "Daarmee is hun belang voor de stabiliteit beperkt. Maar dat kan veranderen als de groei zich voortzet", aldus een woordvoerder.

Met de uitspraken sluit de AFM zich aan bij de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen. Die zei vorige maand ook dat de markt nog te klein is om een systeemrisico te zijn, maar dat dat in de toekomst wel kan veranderen.

Waren de waarschuwingen van financiële toezichthouders dan onterecht? Nee, vindt Brosens. "Als cryptomarkten inderdaad veel groter worden en grote beleggers zoals investeringsfondsen of verzekeraars veel digitale valuta's kopen, kan dit wel degelijk een risico zijn. Maar ik denk dat die nu niet snel instappen, gezien de koersen van de laatste tijd."