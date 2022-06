Cryptobedrijven hebben de afgelopen dagen massaal ontslagen aangekondigd vanwege de sterke daling van de digitale munten. De afgelopen jaren ging er juist veel geld naar cryptobedrijven en groeiden ze sterk, ook qua personeel.

Cryptobeurs Coinbase meldt een op de vijf banen te schrappen. Hetzelfde geldt voor cryptoleenplatform BlockFi. Bij handelsplatform Crypto.com verdwijnt 5 procent van de arbeidsplaatsen, bij branchegenoot Gemini Trust gebeurt dat met 10 procent van de banen.

Niet alle cryptobedrijven zien de situatie somber in. Topman Changpeng Zhao van cryptobeurs Binance liet eerder deze week weten juist meer mensen aan te nemen. Ook kijkt Binance actief naar potentiële overnames.

De neergang van cryptomunten als bitcoin en ether hangt samen met onder meer hogere rentes. De beleggingen in digitale valuta worden door veel mensen als risicovol gezien en als er alternatieven zijn om geld te verdienen met minder risico, drukt dat de prijzen van de digimunten.

De waarde van de bitcoin daalde in de afgelopen 24 uur met ruim 10 procent en in de laatste week met 22 procent. De munt staat nu op het laagste niveau in anderhalf jaar. Aan het begin van het jaar was 1 bitcoin nog ruim het dubbele waard: 48.000 dollar (ruim 46.000 euro). Ether, de op een na grootste cryptomunt, verloor de afgelopen week meer dan een derde van de waarde.