Winkeliers en horecaondernemers krijgen nul op het rekest van pandeigenaren om huurverhogingen te beperken of uit te stellen. De meeste verhuurders zijn van plan de inflatie in zijn geheel door te berekenen aan bedrijven, waardoor hun bestaansrecht aan een zijden draadje hangt, zo waarschuwen brancheorganisaties.

"Er zijn winkeliers die te maken krijgen met een huurverhoging van 6 procent. Ondernemers hebben nu te maken met allerlei prijsstijgingen, terwijl de winstmarge heel dun is. Als de prijzen niet doorberekend worden aan de consument, dan is het einde verhaal", zegt directeur Eus Peters van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) tegen NU.nl.

INretail, MKB-Nederland, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en verschillende andere brancheorganisaties pleiten voor een gematigde verhoging van de huurtarieven, waarbij de energieprijzen buiten beschouwing blijven. De verschillende organisaties vragen pandeigenaren om een huurverhoging van 3,5 procent toe te passen die in huurcontracten is vastgelegd.

"In de kerninflatie worden sterk in prijs schommelende producten als energie en voedingsmiddelen niet meegerekend. Bijna 15 procent van de huurcontracten wordt zonder deze aanpassing komende zomermaanden automatisch naar boven bijgesteld met de inflatiecijfers van de afgelopen twee maanden. Dat kan tot wel 10 procent hogere huren leiden voor zo'n vijftienduizend huurpanden deze zomer", aldus de branches.

Algemeen directeur Jan Meerman van INretail , de brancheorganisatie voor de mode, sport- en schoenenwinkels, zegt dat veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf met de rug tegen de muur staan. "Als verhuurders dit doorzetten, zullen grootwinkelbedrijven filialen moeten sluiten en andere ondernemers stoppen er dan mee. Het algemene beeld is dat verhuurders geen coulance tonen en de inflatie doorbelasten."

'Horecabedrijven ontkomen niet meer aan prijsverhogingen'

Ook in de horeca zijn er niet veel verhuurders die ondernemers tegemoetkomen. "De inflatiecijfers worden overgenomen. Het gaat dan om een kleine of een dikke verhoging. Horecabedrijven ontkomen er niet meer aan om de prijzen te verhogen", zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts.

Bierbrouwer Heineken kwam tijdens de coronacrisis meerdere keren ondernemers tegemoet door huurkortingen te geven. Het concern is als eigenaar bij 130 panden direct betrokken bij de huur. Het overgrote deel huurt elders of bezit het pand zelf.

"Daar zijn we dus niet betrokken bij de huur", vertelt een woordvoerder van Heineken. "Doorgaans worden in huurcontracten wettelijke indexeringsclausules afgesproken. Verder bestaat de wettelijke mogelijkheid om, meestal eens in de vijf jaar, de huurprijs te wijzigen. Het wettelijke criterium daarvoor is de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse in de afgelopen vijf jaar."

"Bij het overgrote deel van de panden zijn we afhankelijk van wat onze huurbazen doen. Voor onze eigen panden is de wettelijke indexering het uitgangspunt."

Volgens INretail-directeur Meerman willen verhuurders pas bewegen als het contract wordt aangepast of verlengd. "Zij willen dan op die manier hun wisselgeld terug."