ABN AMRO wil stoppen met negatieve rente op spaargeld, maakt de bank dinsdag bekend. Daarmee sluit ABN AMRO zich aan bij ING, dat eerder al meldde daarmee te stoppen. Die derde grote bank, Rabobank, maakte recent bekend minder negatieve rente te rekenen, zonder aan te geven ermee te stoppen.

Bij de drie banken moeten rekeninghouders met meer dan 100.000 euro sinds enige tijd rente betalen over hun spaargeld. ABN maakt nu bekend begin augustus de rente te verhogen van -0,5 naar -0,25 procent. In oktober gaat de rente van -0,25 naar 0 procent.

Dat de banken nu hun negatieve rentes afbouwen, komt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) heeft aangekondigd ook de rente te verhogen. Dan gaat het om de rente die banken krijgen als ze geld bij de ECB stallen.

Die rente is nu nog negatief, wat betekent dat de banken rente moeten betalen. Maar de ECB heeft al aangekondigd dat tarief in twee stappen te verhogen, in juli en september, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe die tweede verhoging eruit gaat zien.

Door de verhogingen van de ECB ontstaat ruimte voor de banken om zelf ook de negatieve rente af te bouwen. Wel meldt ABN de eigen rente in oktober alleen te verhogen als de ECB dat in september ook doet.

Voor wie minder dan 100.000 euro spaargeld heeft bij deze banken, verandert er niets. Zij betaalden sowieso al geen negatieve rente.