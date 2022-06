De Australische busmaatschappij Kinetic neemt samen met een aantal andere investeerders Go-Ahead Group over. Ze tellen 648 miljoen pond (754 miljoen euro) neer voor de grootste uitbater van de iconische rode dubbeldekkers in Londen, blijkt dinsdag uit een melding van Kinetic waar Bloomberg over bericht.

Go-Ahead exploiteert bijna een kwart van de Londense bussen, waaronder een deel van de emissievrije vloot van de stad. Het bedrijf heeft ook Govia Thameslink Railway (GTR) in handen, de grootste spoorwegmaatschappij van het Verenigd Koninkrijk. GTR is verantwoordelijk voor forensentreinen naar Londen en de Express-lijn naar luchthaven Gatwick.

Kinetic is de grootste busmaatschappij van Australië en Nieuw-Zeeland en slaat voor de overname de handen ineen met Globalvia, dat metrolijnen doet rijden in vier Spaanse steden en een aantal snelwegen uitbaat. De bedrijven worden ondersteund door het Canadese pensioenfonds OPTrust.

De interesse voor overnames van Britse transportbedrijven neemt de laatste tijd toe. Investeerders verwachten een opleving van het passagiersvervoer na de coronapandemie en worden aangetrokken door de stabiele rendementen die de sector biedt vanwege de overwegend meerjarige overheidscontracten.