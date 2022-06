De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was in het eerste kwartaal van dit jaar 11 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS en het RIVM. Dat komt vooral doordat er minder aardgas is gebruikt, wat dan weer een gevolg is van onder andere de hoge prijzen.

We gebruikten in de eerste drie maanden van dit jaar een kwart minder aardgas. De belangrijkste reden daarvoor is de aardgasprijs. Die blijft sinds het einde van de coronacrisis steeds oplopen en heeft door de oorlog in Oekraïne nog een extra boost gekregen. Daarnaast was de winter dit jaar ook zachter dan vorig jaar en werd er iets meer hernieuwbare energie geproduceerd.

De uitstoot van CO2 via benzine steeg wel met 8 procent. Via diesel werd er het afgelopen kwartaal 4 procent minder uitgestoten. Daarmee ligt de CO2-uitstoot via brandstof nog steeds onder het niveau van voor de coronapandemie.

In 2021 steeg de uitstoot van broeikasgassen nog met 2 procent, waardoor de Nederlandse overheid haar eigen reductiedoel voor dat jaar niet gehaald heeft. In 2020 lukte dat wel, maar dat kwam voornamelijk doordat de uitstoot door de coronacrisis lager uitpakte dan verwacht.