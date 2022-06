In het afgelopen jaar werd een op de vijf huizen die op het platteland te koop kwamen te staan, verkocht aan mensen die uit de Randstad wegtrokken. Dat meldt de NVM in een dinsdag verschenen rapport over de agrarische en landelijke vastgoedmarkt in 2021.

Volgens de NVM trekken mensen weg uit de Randstad richting het platteland vanwege de krappe woningmarkt in het westen van het land. "En door COVID-19", aldus een woordvoerder. "Mensen weten nu dat ze overal kunnen werken en kiezen voor ruimte en kwaliteit van leven."

Van alle verkochte huizen ging 20 procent naar iemand die de Randstad ontvluchtte. Dat is volgens de NVM een toename van 3 procentpunt.

Op het platteland krijg je volgens de NVM meer ruimte en "woonkwaliteit" voor minder geld. "Een extra kamer, een mooie grote tuin." Dat wil niet zeggen dat wonen op het platteland voordelig is, verre van dat.

Volg dit onderwerp Volgen Dan krijg je een melding bij nieuws over de woningmarkt

De gemiddelde verkoopprijs van een huis in het groen kwam afgelopen jaar uit op 738.000 euro, een stijging van 20 procent vergeleken met een jaar eerder. Die prijs was bijna het dubbele van de gemiddelde verkoopprijs over heel Nederland bezien. Dat was volgens het CBS 387.000 euro.

De woningkrapte heeft ook toegeslagen op het platteland. "Het aantal verkochte woningen daalde van bijna 8.400 naar 5.700", aldus de NVM. "In de afgelopen vijf jaar kwamen zes keer minder woningen te koop. De verkoopprijs steeg over diezelfde periode met 80 procent."