De Europese Commissie heeft een contract gesloten met het Deense bedrijf Bavarian Nordic voor de aankoop van iets minder dan 110.000 vaccins tegen apenpokken, meldt de Commissie dinsdag. De vaccins worden zo snel mogelijk verdeeld onder de EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland. Nederland heeft besloten om nu geen vaccins aan te kopen.

In de EU-landen worden steeds meer besmettingen met het apenpokkenvirus vastgesteld. Volgens de laatste cijfers zijn in Nederland zestig mensen besmet geraakt met het virus. Ook in de buurlanden zijn er al flink wat besmettingen vastgesteld.

"Ervoor zorgen dat vaccins na deze uitbraak snel en efficiënt bij de lidstaten terechtkomen, is onze morele plicht", zegt Margarítis Schinás, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Bavarian Nordic levert binnen afzienbare tijd 109.090 vaccins aan de Europese Commissie.

Die zullen verdeeld worden onder alle lidstaten, Noorwegen en IJsland. Welk land hoeveel vaccins krijgt, zegt de Commissie er niet bij. Nederland heeft in 2019 zelf een strategische voorraad van zo'n 100.000 apenpokkenvaccins aangelegd, afkomstig van hetzelfde bedrijf, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. "Wij hebben dus besloten om deze keer niet mee te doen aan de aankoop", zegt hij.