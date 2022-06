De boekingen bij Ryanair zijn toegenomen, zegt topman Michael O'Leary. Hij verwacht dat de zomertarieven tussen de 7 en 9 procent hoger zullen zijn dan die van vóór de coronapandemie.

De grootste budgetluchtvaartmaatschappij van Europa zag het aantal boekingen de afgelopen maanden groeien. 92 procent van de vliegtuigstoelen was bezet in mei, wat neerkomt op een totaal van 15,4 miljoen mensen.

Dat is een groot verschil met de cijfers van een jaar geleden. In mei 2021 vlogen er 1,8 miljoen mensen met Ryanair.

Ook de vooruitzichten voor de komende maanden zijn positief. "We verwachten dat het aantal bezette stoelen in juni zal stijgen tot ongeveer 94 procent", zegt O'Leary. "Juli, augustus en september zien er ook goed uit, met een hogere bezettingsgraad en ook hogere tarieven dan in 2019."

Hoewel de cijfers de goede kant op gaan, is het personeel niet tevreden. Het Spaanse cabinepersoneel van Ryanair heeft aangekondigd ze eind juni zes dagen in staking zullen gaan, omdat het bedrijf weigert te onderhandelen over hogere lonen.

O'Leary denkt niet dat deze staking veel invloed zal hebben. "Er zal misschien een klein aantal annuleringen of vertragingen zijn, maar de voorgestelde stakingsactie heeft geen steun."