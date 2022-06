Air France-KLM, het moederbedrijf van luchtvaartmaatschappij KLM, heeft een kapitaalverhoging afgerond en daarmee 2,26 miljard euro opgehaald, meldt het concern dinsdag. Dat geld zal vooral gebruikt worden om coronasteun terug te betalen. Ook de Nederlandse Staat en de Franse overheid kochten een deel van de aandelen.

Air France-KLM haalde het geld op door 1,9 miljard extra aandelen op de markt te brengen.

Als de Nederlandse overheid geen aandelen had bijgekocht, zou haar belang zijn verwaterd van 9,3 procent naar 2 procent. Daardoor zou Nederland minder te zeggen hebben bij het bedrijf.

Dat wilde minister Sigrid Kaag (Financiën) voorkomen en daarom pompte de Staat opnieuw geld in het luchtvaartconcern. Kaag ging ervan uit dat dit zo'n 220 miljoen euro zou kosten, maar het uiteindelijke bedrag is nog niet bekendgemaakt.

Staat stak zo'n 1,9 miljard euro in Air France-KLM

In totaal heeft de Nederlandse Staat nu ongeveer 1,9 miljard euro geïnvesteerd in Air France-KLM. In 2019 kocht de overheid een belang van 14 procent voor 744 miljoen euro. Dat verwaterde later naar 9,3 procent, maar nu legde de Staat opnieuw zo'n 220 miljoen euro in om dat belang te behouden. De coronasteun aan KLM was goed voor 942 miljoen euro.

Dat laatste bedrag wordt in principe wel terugbetaald. Dat was een van de redenen voor de kapitaalronde. Van de opbrengst wordt 1,7 miljard euro gebruikt voor het terugbetalen van coronasteun aan zowel de Nederlandse overheid als de Franse staat. Volgens de laatste berichten heeft KLM inmiddels twee derde van de ontvangen steun terugbetaald aan Nederland.

Franse staat kocht ook extra aandelen

Ook de Franse overheid, met een belang van 28,6 procent de grootste aandeelhouder van Air France-KLM, deed mee om haar belang op niveau houden.

Onlangs werd bekend dat Air France-KLM een grote luchtvrachtdeal heeft gesloten met de Franse containervervoerder CMA CGM. Dat laatste bedrijf koopt zich bij de emissie in voor 400 miljoen euro en had al aangekondigd een belang van maximaal 9 procent in Air France-KLM te nemen. Partners China Eastern Airlines en Delta Air Lines doen ook mee.