De Nederlandse export groeide in april met 2,8 procent ten opzichte van een jaar eerder, meldt statistiekbureau CBS dinsdag. Een maand eerder kromp de uitvoer nog met 1,5 procent. Ook de import nam vorige maand toe, het ging om een toename van 1,6 procent. Maar in juni verwacht het CBS enkele hobbels.

Dat zowel de import als de export groeide in april is opvallend in het licht van de oorlog in Oekraïne. Door de Russische inval kan er maar weinig Oekraïne in en uit. De oorlog doet ook in de rest van de wereld de prijzen stijgen. Daarnaast is er al sinds het einde van de coronacrisis een tekort aan grondstoffen.

In maart kromp de uitvoer vanuit ons land nog met 1,5 procent en werd er 2,2 procent minder ingevoerd. Dat werd in april goedgemaakt. Vooral metaal en chemische producten werden uitgevoerd.

Maar in juni ziet het er volgens het CBS minder goed uit. In Duitsland, de grootste handelspartner van Nederland, wordt momenteel minder geproduceerd dan een jaar eerder. Daardoor daalde het Duitse producentenvertrouwen en ook dat van de eurolanden ging gemiddeld gezien onderuit. Dat kan volgens het statistiekbureau deze maand tot minder goede cijfers leiden.