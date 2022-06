Het aantal bedrijven dat in mei failliet is gegaan, is fors gestegen ten opzichte van een maand eerder. Toch is het aantal uitgesproken faillissementen nog laag vergeleken met de periode voor het uitbreken van corona, stelt statistiekbureau CBS maandag.

Volgens het CBS werden er in mei 189 bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard. Dat waren er 71 meer dan in april, toen het kleinste aantal ooit werd gemeten.

Van alle bedrijfstakken had de handel met 25 het grootste aantal faillissementen. Dat is niet gek, want dat is ook de tak met de meeste ondernemingen.

Dalingen en stijgingen volgen elkaar de laatste maanden snel op als het gaat om het aantal failliet verklaarde bedrijven. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013, toen de teller op 911 stond. Dit aantal nam tot en met augustus 2017 af. Tot medio 2020 bleef dit redelijk hetzelfde. Sindsdien is het aantal faillissementen weer verder gedaald, mogelijk door de coronasteun aan bedrijven.

Inmiddels is die steun verder afgebouwd. De verwachting is dat dit alsnog het einde betekent voor veel bedrijven, maar vooralsnog is een hausse aan faillissementen uitgebleven.

Wel ziet de Kamer van Koophandel (KVK) al een paar maanden achter elkaar een stijging van het aantal bedrijven dat uit eigen beweging stopt. De KVK vermoedt dat dit komt doordat veel ondernemers niet willen wachten tot ze failliet gaan.