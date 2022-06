Doordat veel mensen blijven thuiswerken, zijn er meer leegstaande kantoorpanden die op korte termijn kunnen worden omgebouwd tot nieuwe woningen. Dat blijkt maandag uit een analyse van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

"Dit zou 11.500 nieuwe woningen kunnen opleveren", vertelt Frank van der Sluys van Cushman & Wakefield. Op dit moment is ongeveer 2,1 miljoen vierkante meter kantoor overbodig in Nederland, maar niet ieder pand kan direct tot woningen worden omgevormd.

Dat geldt bijvoorbeeld voor kantoorpanden op een bedrijventerrein. Kantoren in de bebouwde kom zijn makkelijker om te bouwen naar woonruimte, want daar is bijvoorbeeld al straatverlichting aanwezig.

Het transformeren van kantoren is geen nieuwe oplossing voor het woningtekort, dit is de afgelopen jaren immers al veelvuldig gebeurd. Maar sinds de coronapandemie is er flink wat veranderd in de kantorenwereld. Zo hebben veel bedrijven gekozen voor een digitale oplossing voor iets wat werknemers voorheen op locatie deden.

Nu duidelijk is dat veel mensen ook na de pandemie blijven thuiswerken, worden meer kantoren overbodig. "Het is een druppel op de gloeiende plaat", aldus Van der Sluys. "We hebben veel meer woningen nodig, dus het is niet dé oplossing. Maar wel een onderdeel van de oplossing."

Kantoorpanden in de provincies net buiten de Randstad lijken de meeste potentie te hebben. Binnen de Randstad is de leegstand beperkt, daar zijn de meeste geschikte kantoren al omgebouwd. Daarbuiten neemt de leegstand juist toe.