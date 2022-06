Sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne heeft Rusland 93 miljard euro verdiend aan de export van fossiele brandstoffen. In de eerste honderd dagen van de oorlog ging het grootste deel van de uitvoer van Russisch olie en gas naar de Europese Unie. Dat meldt het onafhankelijke Finse onderzoekscentrum voor Energie en Schone Lucht (CREA) maandag.

In de periode van eind februari tot begin juni was de EU volgens het onderzoek van CREA goed voor 61 procent van de Russische export van fossiele brandstoffen. De waarde daarvan was ongeveer 57 miljard euro.

Op landenniveau was China de grootste importeur met 12,6 miljard euro. Duitsland en Italië volgen op de tweede en derde plaats met respectievelijk 12,1 en 7,8 miljard euro.

Ruwe olie is met 46 miljard euro de grootste inkomstenbron van Rusland, gevolgd door gas via pijpleidingen, olieproducten, vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en steenkool. Oekraïne dringt er bij de westerse landen op aan alle handel met Rusland te verbreken.

EU wil invoer Russisch gas met twee derde verminderen

Eerder deze maand stemde de EU ermee in het merendeel van de import van Russische olie stop te zetten. Hoewel het economische blok ernaar streeft de invoer van Russisch gas dit jaar met twee derde te verminderen, is een embargo momenteel niet aan de orde.

In mei dit jaar daalde het volume van de Russische export van fossiele brandstoffen. Maar dankzij de wereldwijde stijging van de prijzen van fossiele brandstoffen behaalde Moskou toch recordinkomsten uit de uitvoer. De gemiddelde exportprijzen van Rusland waren volgens CREA zo'n 60 procent hoger dan vorig jaar.

Sommige landen kopen ook meer brandstoffen van Rusland. Dat doen onder meer China, India, de Verenigde Arabische Emiraten en Frankrijk, aldus het rapport.

"Omdat de EU strengere sancties tegen Rusland overweegt, heeft Frankrijk zijn invoer verhoogd om de grootste koper van lng ter wereld te worden", zegt CREA-analist Lauri Myllyvirta. Daarmee maakt het land volgens de analist bewust gebruik van Russische energie in de nasleep van de oorlog. Hij roept op tot een embargo op alle Russische fossiele brandstoffen.