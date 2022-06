Spaarders bij ING met meer dan 100.000 euro op hun spaarrekening hoeven vanaf 1 oktober geen negatieve rente meer te betalen over hun spaargeld. Dat maakt ING maandag bekend. De rente wordt verhoogd van -0,50 procent naar 0 procent.

Spaarders met minder dan 100.000 euro hoefden al geen rente te betalen. Voor hen stond het rentepercentage al op 0.

De aankondiging van de bank komt kort na een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB verhoogt haar belangrijkste rentestand - de rente die banken van de ECB ontvangen of moeten betalen voor het stallen van geld - per juli met 0,25 procentpunt. Dit is de eerste verhoging in ruim elf jaar. Naar verwachting volgt in september opnieuw een verhoging van 0,25 procentpunt.

Voor het bepalen van hun eigen rente kijken banken als ING naar de rente van de ECB. Afgelopen vrijdag kondigde Rabobank als eerste Nederlandse bank aan de rente te verhogen met 0,25 procentpunt. Vanaf augustus rekent die bank nog een rente van -0,25 procent voor spaarders met meer dan 100.000 euro.

Of het rentebesluit van de ECB van directe invloed is geweest op de renteverhoging van ING, kan een woordvoerder niet zeggen. "Daar doen we geen uitspraken over. We bepalen de rente aan de hand van verschillende factoren", zegt hij tegen NU.nl.