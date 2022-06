De groei van de Nederlandse economie valt later dit jaar stil door de oorlog in Oekraïne. De Russische invasie zorgt voor hogere energieprijzen, meer onzekerheid en minder wereldhandel. Dat zal zijn weerslag hebben op onze economie voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) maandag in zijn nieuwe vooruitzichten.

Omdat eerder in het jaar nog wel sprake was van groei, komt het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar toch hoger uit dan vorig jaar (+2,8 procent). Aan het einde van het jaar trekt de economie wel weer iets aan, verwacht DNB. Dat zet volgend jaar door. Hierdoor groeit de economie in 2023 met 1,5 procent en een jaar later met 1,7 procent.

De financiële toezichthouder doet ook een voorspelling voor de inflatie, de mate waarin alles duurder wordt, en die is niet mals. Goederen en diensten worden dit jaar maar liefst 8,7 procent duurder dan vorig jaar. DNB wijst er bovendien op dat een deel van de samenleving extra hard wordt geraakt door de hoge energieprijzen en dat de inflatie steeds meer producten en diensten raakt.

Volgend jaar zwakken de prijsstijgingen wat af, waardoor de inflatie dan naar verwachting uitkomt op 3,9 procent, een jaar later is dat 2,4 procent.

Verdere escalatie van oorlog zorgt voor recessie

Mocht de oorlog langer duren en intenser worden, dan zijn de gevolgen voor de Nederlandse economie nóg groter. In zo'n scenario blijft de economische groei dit jaar steken op 2,0 procent en komt de inflatie uit op 10,8 procent. Volgend jaar krimpt de economie dan zelfs een klein beetje.

In een nóg donkerder scenario valt de energievoorziening vanuit Rusland abrupt weg. Dit betekent dat fabrieken hun productie tijdelijk moeten stilleggen. In dat geval groeit de economie dit jaar nog maar met 0,4 procent en is er volgend jaar een krimp van 1,5 procent. De werkloosheid stijgt naar 5,7 procent.

Lonen gaan omhoog, maar niet zo hard als inflatie

Toch gaat DNB op dit moment uit van een scenario waarbij de oorlog aan het einde van dit jaar minder invloed heeft op de Nederlandse economie, bijvoorbeeld doordat energieprijzen weer wat normaler zijn.

In dat geval gaan de lonen waarschijnlijk de komende jaren telkens omhoog. Dit jaar verwacht DNB dat in cao's wordt afgesproken dat de lonen gemiddeld 2,9 procent stijgen. Dat zou overigens niet genoeg zijn om de inflatie ook maar voor de helft goed te maken.

In de twee jaren daarop is dat anders. Zo zouden volgend jaar de lonen 3,9 procent stijgen, wat evenveel is als de verwachte prijsstijging in dat jaar. Het jaar erop is de verwachte loonstijging van 4 procent zelfs hoger dan de inflatie. De werkloosheid blijft schommelen rond de 3,5 procent.