Rabobank verhoogt de spaarrente voor grote spaarders met 0,25 procentpunt, meldt de bank vrijdag. De bank verhoogt de spaarrente per augustus van -0,5 naar -0,25 procent voor tegoeden boven de 100.000 euro. Voor kleine spaarders verandert er niets.

Aanleiding voor de verhoging is het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB verhoogt haar belangrijkste rentestand - de rente die banken van de ECB ontvangen voor het stallen van geld - per juli met 0,25 procentpunt. Dit is de eerste verhoging in ruim elf jaar.

Aangezien de zogeheten depositorente hand in hand gaat met spaarrentes, was het de verwachting dat banken op den duur zouden volgen. Eerder op de dag hielden de vier Nederlandse grootbanken (ING, ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank) tegenover NU.nl hun kaken nog stijf op elkaar: ze wilden niet zeggen of er een eventuele verhoging van de spaarrente voor consumenten aan zit te komen.

Rabobank is de eerste Nederlandse grootbank die de spaarrente voor de grote spaarders nu iets verhoogt. "Het financiële systeem is niet ingericht op een situatie waarin rentes langdurig negatief zijn. Daarom willen we voor al onze klanten zo snel als mogelijk het rekenen van een negatieve rente beëindigen", zegt topman Wiebe Draijer.

Per augustus rekent de bank nog -0,25 procent rente voor tegoeden boven de 100.000 euro. Bij de andere drie grote banken blijft dat tarief (nog) steken op -0,5 procent. Zij laten desgevraagd aan NU.nl weten dat de verhoging bij Rabobank (nog) niets verandert aan hun spaarrente.