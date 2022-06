De gevolgen van de oorlog in Oekraïne vertragen de economische groei in Duitsland, voorspelt de Duitse centrale bank. Ook verwacht de Bundesbank een fors hogere inflatie, vooral door hogere prijzen van voedsel en brandstof. Een flinke daling van de koopkracht en het vertrouwen van de Duitse burgers zal het gevolg zijn.

De Duitse centrale bank ziet de prijzen dit jaar stijgen met 7,1 procent, ruim boven de 3,6 procent die afgelopen december werd verwacht. De economen van de Bundesbank zijn nu ook beduidend minder optimistisch voor volgend jaar en verwachten een economische groei van slechts 2,2 procent in plaats van 4,5 procent.

Het verschil met de voorspellingen van een half jaar geleden is ongewoon groot, doordat de eerdere voorspellingen zijn gedaan vóór de Russische aanval op Oekraïne.

De verwachtingen van de Bundesbank komen in grote lijnen overeen met de herzieningen van de Europese Centrale Bank, die donderdag een versnellende inflatie lieten zien door stijgende brandstof- en voedselprijzen.

Inflatie in Duitsland hoger dan in jaren tachtig

"De inflatie zal dit jaar nog sterker zijn dan aan het begin van de jaren tachtig", zegt Bundesbank-president Joachim Nagel, verwijzend naar een eerdere periode waarin de inflatie in Duitsland ook pijnlijk hoog was.

Volgens Nagel is het daarom belangrijk om nu resoluut op te treden. "De inflatie in het eurogebied zal niet vanzelf dalen", laat hij weten. "We hebben monetair beleid nodig om de inflatie te verminderen."