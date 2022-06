Bij twee pluimveehouders in het Gelderse Hierden is donderdag vogelgriep aangetroffen. Daardoor moeten in totaal ongeveer 115.000 dieren worden afgemaakt, meldt toezichthouder NVWA vrijdag. Dinsdag is bij een ander bedrijf in Hierden ook al vogelgriep vastgesteld.

Bij een van de bedrijven waar donderdag de vogelziekte is vastgesteld, moeten ongeveer 100.000 eenden worden geruimd. Dat geldt ook voor de 8.300 leghennen en 6.000 vleeseenden van een andere pluimveehouder, waar de ziekte eveneens is aangetroffen.

Dinsdag trof de NVWA de vogelgriep ook aan bij een ander bedrijf in Hierden. Hier moesten toen ongeveer zevenduizend eenden worden afgemaakt.

Het zijn de zoveelste constateringen van vogelgriep sinds in oktober vorig jaar bij een pluimveehouder in Zeewolde de ziekte werd vastgesteld. Ook bedrijven in andere Europese landen kregen met de ziekte te maken. Volgens experts is sprake van de ergste uitbraak in Europa ooit.

Sinds de vondst in Zeewolde is in Nederland sprake van een ophokplicht. Dit betekent dat commercieel gehouden vogels, zoals kippen en eenden, niet naar buiten mogen. Hierdoor zijn er in de supermarkt geen vrije-uitloopeieren meer beschikbaar. Ook heeft het bijgedragen aan de forse stijging van de prijs van eieren die je nog wel kunt kopen.