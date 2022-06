De Belastingdienst is telefonisch zeer moeilijk bereikbaar vanwege een tekort aan personeel, de toenemende werkdruk en het hoge ziekteverzuim. Dat meldt het ministerie van Financiën donderdag desgevraagd aan NU.nl.

“Het aantal medewerkers en de inzet rond de Belastingtelefoon en webcare is de afgelopen jaren verhoogd om burgers en ondernemers zo snel mogelijk van dienst te zijn. Zo zijn in de afgelopen drie jaar ruim 150 fte extra bij de Belastingtelefoon geworven. Ondanks die inzet blijkt momenteel dat de drukte te groot is. Het is vervelend dat de bereikbaarheid omlaag is gegaan”, zegt een woordvoerder.

De Belastingdienst geeft aan net als allerlei andere sectoren te maken te hebben met de krapte op de arbeidsmarkt. De fiscus heeft dan ook grote moeite om goede mensen te vinden.

“Verder is door de aanhoudende werkdruk, het continue hoge aantal vragen en de effecten van de coronapandemie het ziekteverzuim ook een uitdaging. Tot slot verwachten we dat een toenemend aantal vragen van actuele dossiers bovenop de hoeveelheid reguliere vragen komt. Denk daarbij aan vragen over onderwerpen als box 3, coronaschulden en toeslagen.”

De Belastingdienst laat weten dat er op dit moment 200 fte’s intern opgeleid worden om in te stromen bij de Belastingtelefoon. “Ook werken we aan het verminderen van het ziekteverzuim en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door het verbeteren van het ritme tussen gesprekken.”