Ongeveer duizend mensen hebben zich aangemeld voor de banenmarkt op Schiphol die zaterdag plaatsvindt. De luchthaven kampt met een groot tekort aan personeel en hoopt op deze manier extra mensen aan te nemen. Het gaat onder meer om beveiligers, grondpersoneel, schoonmakers en horecamedewerkers.

,,Er zijn vijftig bedrijven uit verschillende sectoren aanwezig en geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven dus het aantal bezoekers kan oplopen. Het zijn er momenteel al veel meer dan de vorige banenmarkt toen er driehonderd mensen kwamen”, zegt een woordvoerder.

Schiphol en de vakbonden willen sowieso vijfhonderd extra beveiligers aantrekken om te voorkomen dat er deze zomer chaos ontstaat op de luchthaven. De partijen gaan de werknemers werven vanuit andere sectoren door de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken.

Ook zal er alles aan gedaan worden om de doorstroming binnen Schiphol te verbeteren. De beveiligers, schoonmakers en het personeel van de bagage-afhandeling, check-inbalies en het besloten busvervoer krijgen vanaf 1 juni een zomertoeslag van 5,25 euro per gewerkt uur. De toeslag geldt tot maandag 5 september en geldt met terugwerkende kracht voor de twee weken in de meivakantie.

Wie via Schiphol reist, heeft al weken te maken met wachtrijen die zo lang zijn dat sommigen zelfs hun vlucht missen. De verwachting is dat het tot de zomer druk blijft, aangezien de uitstroom van werknemers nog steeds groot is.

FNV-bestuurder Joost van Doesburg verwacht dan ook niet dat het akkoord tussen de bonden en Schiphol de problemen meteen oplost. ,,Er zullen opnieuw veel rijen zijn en er zullen ook vluchten worden geschrapt in de zomermaanden om chaos op Schiphol te voorkomen.”