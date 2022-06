Niet alleen Schiphol, ook andere luchthavens in Europa kampen met problemen door gebrek aan personeel. De vliegvelden staan te springen om meer werknemers, terwijl de huidige werknemers staken voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Dat leidt in heel Europa tot geannuleerde vluchten en lange rijen voor reizigers tijdens het drukke zomerseizoen.

De luchthavens verloren veel personeel tijdens de coronapandemie en hebben moeite om snel nieuwe medewerkers te vinden. Onder andere in Duitsland, Spanje en Ierland is sprake van een tekort aan luchtvaartpersoneel. In Italië en Frankrijk staakt het personeel deze week voor meer loon en betere voorwaarden.

De stakingen in Italië waren niet alleen problematisch voor reizigers in het land zelf, ook in de rest van Europa zorgden ze voor uitgevallen vluchten. Op Schiphol zorgde de staking er woensdag voor dat meerdere vluchten van KLM en easyJet werden geannuleerd.

De problemen met het luchtvaartpersoneel zijn een zware tegenslag voor de vliegtuigmaatschappijen. Die rekenden na de zware verliezen tijdens de coronacrisis op een drukke zomer. Ook veel Europese landen rekenden op een toename van het toerisme om de zwaar getroffen economieën nieuw leven in te blazen. Die landen balen van de situatie.

Verschillende landen nemen maatregelen

In verschillende landen worden maatregelen genomen om de problemen op de luchthavens tegen te gaan. Zo bereikten in Nederland vakbond FNV en Schiphol na de staking in april een akkoord over betere voorwaarden en meer loon.

In Ierland wordt meer personeel aangenomen. Tot die tijd krijgt personeel dat overwerkt drie keer zoveel betaald. Ook in Engeland en Spanje wordt meer personeel aangenomen, vooral om de paspoortcontroles op drukke luchthavens te ontlasten.

In Italië en Frankrijk wordt nog gezocht naar een passende oplossing. Het is niet uitgesloten dat het luchtvaartpersoneel nog een keer zal staken.