De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt zijn rente volgende maand. Daarmee hoopt de financiële toezichthouder de hoge inflatie van de laatste tijd te kunnen beteugelen. De bank stond onder zware druk om iets te doen aan de prijzen voor goederen en diensten, die al meer dan een half jaar flink oplopen.

De rente staat nu nog op -0,5 procent, maar gaat in juli omhoog naar -0,25. In september gaat de rente nogmaals omhoog. Hoe groot die verhoging is, is nog niet bekend. Dit hangt af van hoe hoog de inflatie de komende maanden zal zijn.

Het gaat om de depositorente. Dat is de rente die banken, zoals ABN AMRO en ING, krijgen als ze geld bij de ECB stallen. Door aan die renteknop te draaien, wil de Europese toezichthouder banken bewegen om zelf ook hogere rentes te hanteren, bijvoorbeeld voor wie een spaarrekening heeft.

Het idee is dat huishoudens dan meer gaan sparen en minder gaan uitgeven. Als er minder vraag naar producten en diensten is, gaan de prijzen omlaag. Het is voor het eerst sinds medio 2011 dat de ECB met een verhoging komt.

Steeds meer prijzen gaan omhoog

Volgens de ECB is de inflatie de laatste maanden verergerd. "In mei steeg de inflatie opnieuw, vooral door stijgende prijzen voor energie en voedsel, mede door de oorlog in Oekraïne." Ook stelt de bank dat de inflatiedruk breder voelbaar is: veel goederen en diensten zijn duurder geworden.

Bovendien gaat de toezichthouder ervan uit dat de prijzen nog wel even blijven stijgen. De inflatie in Europa komt volgens de ECB dit jaar uit op 6,8 procent. Volgend jaar zwakt dat naar verwachting af naar 3,5 procent, om een jaar later uit te komen op 2,1 procent.

Dat de rente omhooggaat, komt niet als een verrassing. ECB-president Christine Lagarde gaf vorige maand al een duidelijke aanwijzing dat ze van plan is in juli en september renteverhogingen door te voeren. Dit in navolging van centrale banken in onder meer de VS en het VK, die eerder al besloten de rentes te verhogen om zo de inflatie in de hand te houden.