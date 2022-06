Energieleverancier DGB heeft een boete van 400.000 euro gekregen voor het misleiden van klanten bij het telefonisch verkopen van energiecontracten, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Het bedrijf DGB Energie, dat groene stroom inkoopt bij boeren en levert aan particulieren, zette andere bedrijven in om consumenten op te bellen. Deze tussenpersonen vertelden bij de verkoopgesprekken niet dat ze namens DGB belden om een energiecontract aan te bieden. Ook werd belangrijke informatie over bijvoorbeeld de looptijd, opzegboetes, het tarief en het totale jaarbedrag verzwegen of pas laat in het gesprek gemeld.

DGB kwam vorig jaar ook in het nieuws nadat het veel langlopende contracten had opgezegd, omdat het door de hoge gasprijzen niet meer mogelijk zou zijn om de leveringsovereenkomst voort te zetten. De ACM kwam na dit nieuws met een waarschuwing voor energiebedrijven: contractbreuk is verboden en kan tot hoge boetes leiden.

Een energiecontract dat via ongevraagde telefonische verkoop wordt aangeboden is lang niet altijd de beste keuze, zegt de ACM. Daarom adviseert zij consumenten om een aanbod voor een nieuw contract of aangepaste tarieven altijd goed te bekijken en te vergelijken met het huidige contract of het aanbod van andere aanbieders.