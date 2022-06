Als de prijzen voor energie en brandstof lange tijd hoog blijven, kunnen tussen de 670.000 en 1,2 miljoen huishoudens betalingsproblemen krijgen. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) donderdag op basis van een stresstest. Dan gaat het om 9 tot 15 procent van alle huishoudens in ons land.

Prijzen voor gas, stroom en brandstof zijn al geruime tijd torenhoog. Zo waren de benzineprijzen woensdag hoger dan ooit en krijgen steeds meer Nederlanders te maken met hoge tarieven voor gas. Het CPB wilde daarom weten wat de gevolgen voor Nederlandse huishoudens zouden zijn als deze prijzen langere tijd hoog blijven.

Daarbij gebruikt het bureau diverse scenario's. In het gunstigste scenario zijn de energieprijzen langere tijd driemaal zo hoog als begin 2021, toen ook al een half miljoen huishoudens moeite hadden om hun vaste lasten te betalen. In dit scenario komen daar nog eens 170.000 huishoudens bij.

In het donkere scenario zijn de energieprijzen lange tijd zeven keer zo hoog als begin vorig jaar en dan krijgen in totaal zo'n 1,2 miljoen huishoudens betalingsproblemen. Ter illustratie, de energieprijzen zijn op dit moment ongeveer vijfmaal hoger dan in januari 2021, terwijl de brandstofprijzen zelfs hoger zijn dan het niveau dat het CPB in dit scenario hanteert. Een andere belangrijke component zijn de voedselprijzen. Die lagen vorige maand nog ver onder die van het donkere scenario.

Huishoudens komen 75 tot 130 euro tekort

De problemen zouden, niet verrassend, met name ontstaan bij huishoudens die moeten rondkomen van een uitkering of van een laag loon. Dan gaat het vaak om bijvoorbeeld alleenstaanden of huurders. Die zouden in de meeste gevallen tussen de 75 en 130 euro per maand tekort komen.

Wel voegen de onderzoekers eraan toe dat de getroffen huishoudens niet meteen in de problemen komen. In beide scenario's kan ruim de helft de vaste lasten minimaal een jaar gewoon blijven betalen. Maar dit betekent nog altijd dat in het donkere scenario binnen een jaar meer dan een half miljoen huishoudens de rekeningen niet meer kunnen voldoen.

Accijnsverlaging al volledig tenietgedaan

Het kabinet heeft de laatste tijd diverse maatregelen genomen om de pijn wat te verzachten. Zo zijn de accijnzen op benzine, diesel en lpg begin april verlaagd en krijgen kwetsbare huishoudens een eenmalige tegemoetkoming van 800 euro.

Beide maatregelen zijn volgens het CPB niet afdoende om problemen bij huishoudens te voorkomen. Zo is de accijnsverlaging al volledig tenietgedaan door de gestegen olieprijs.