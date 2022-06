De Nederlandse economie zal in het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van volgend jaar krimpen, voorspelt Rabobank donderdag. In dat geval spreken we van een recessie. De belangrijkste oorzaken zijn volgens de bank de hoge inflatie en de aanstaande EU-boycot van Russische olie.

De economen van Rabobank denken dat de economie over heel 2022 zal groeien met 2,9 procent, maar dat er een krimp zal zijn in het laatste kwartaal. En in het eerste kwartaal van 2023 gaat de economie naar verwachting opnieuw licht onderuit. Als een economie twee kwartalen achtereen krimpt, heet dat een recessie.

Vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar is er dan mogelijk weer groei, maar over het hele jaar verwacht Rabobank een min van 0,2 procent.

Volgens hoofdeconoom Ester Barendregt is de uitzonderlijk hoge inflatie op dit moment een belangrijke aanwijzing dat er een recessie zit aan te komen. "Hoge inflatie over een langere periode holt de koopkracht van huishoudens uit en kan ten koste gaan van de winst van bedrijven. Met enige vertraging leidt dit vaak tot een recessie", legt ze uit. "Niet alleen energie, maar ook steeds meer andere producten en diensten worden momenteel duurder, waaronder voedsel en industriële goederen."

Barendregt ziet de inflatie niet meteen hard dalen. Donderdag werd bekend dat de inflatie in mei is gedaald naar 8,8 procent, maar nog altijd fors hoger is dan een gebruikelijk inflatiecijfer van rond de 2 procent. In april bedroeg de inflatie nog 9,6 procent.

Wel verbod op Russische olie, geen verbod op gas

Daarnaast komt er eind dit jaar in de EU een gedeeltelijk verbod op de import van Russische olie, waardoor de energieprijzen vermoedelijk hoog zullen blijven of nog verder gaan stijgen. Daarnaast hebben de personeelstekorten impact op de winsten van bedrijven.

De bank gaat er in haar vooruitzichten niet van uit dat er een verbod op Russisch gas komt of dat Rusland de gaskraan dichtdraait. Evenmin verwacht ze nieuwe coronamaatregelen. "Mocht een van die zaken wel het geval zijn, dan stellen we onze voorspelling bij", zegt Rabobank.