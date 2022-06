Vanwege een staking van de belangrijkste elektriciteitsvakbond in Sri Lanka zitten grote delen van het land donderdag zonder stroom. De vakbond verzet zich tegen maatregelen van de regering, die het land door zijn grootste economische crisis in zeventig jaar probeert te loodsen.

Om 0.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag hebben negenhonderd van de elfhonderd ingenieurs van het staatsbedrijf Ceylon Electricity Board (CEB) het werk neergelegd. Daardoor moesten acht waterkrachtcentrales, goed voor zo'n 1.000 megawatt aan elektriciteit, worden stilgelegd.

De werknemers protesteren tegen plannen van de regering om de regels voor de energiesector om te gooien. Zo moet het onder meer voor privébedrijven makkelijker worden om projecten rond hernieuwbare energie binnen te halen. Op die manier wil de regering de groene transitie versnellen, maar CEB ziet daardoor zijn positie in gevaar komen.

De Sri Lankaanse overheid heeft woensdagavond in allerijl besloten dat elektriciteit officieel een essentieel goed is, waardoor het elektriciteitsnet niet volledig platgelegd kan worden. "We doen er alles aan om ziekenhuizen en andere essentiële diensten te bevoorraden", zegt een vakbondssecretaris.

Sri Lanka kampt sinds half mei met zijn grootste economische crisis in zeventig jaar. Er zijn grote tekorten aan onder meer brandstof, medicijnen en eten. De inflatie is ondertussen opgelopen tot 33,8 procent en het land kon afgelopen maand een deel van zijn schulden niet betalen.

Eerder dit jaar had het Zuid-Aziatische land al eens last van stroomonderbrekingen, doordat het te weinig brandstof kon importeren om elektriciteit mee te produceren. Door hevige regenval konden de waterkrachtcentrales echter in werking gesteld worden.