Het leven in Nederland was in de afgelopen maand 8,8 procent duurder in vergelijking met mei vorig jaar. Dat betekent dat de zogenoemde inflatie minder fors steeg dan in april, toen de prijzen met 9,6 procent toenamen. Dat komt voornamelijk doordat de energieprijzen minder sterk omhooggingen dan de afgelopen maanden, meldt het CBS donderdag.

Energie heeft sinds de forse prijsstijgingen een grote invloed op de inflatiecijfers. Sinds het einde van de coronacrisis worden gas en elektriciteit elke maand veel duurder. Die prijsstijging is nog niet voorbij, maar zwakt wel af. In mei was energie 105 procent duurder dan een jaar eerder, in april was dat nog 136 procent.

De benzineprijzen daarentegen gingen wel meer de hoogte in. Benzine was vorige maand 23,8 procent duurder, tegenover 20,1 procent in april. Een liter benzine kostte in mei gemiddeld 2,19 euro. Woensdag brak de benzineprijs nog een record en kwam hij op 2,505 euro per liter uit. Donderdag is tanken net iets goedkoper: 2,501 euro per liter.

Daarnaast werd ook voeding duurder, onder meer doordat Oekraïne een belangrijke leverancier van grondstoffen is. Die leveringen lopen nu vertraging op door de oorlog met Rusland, en dat drijft de prijs op. Vlees werd 13,9 procent duurder, alle voedingsartikelen samen stegen 9,1 procent in prijs.

Renteverhoging kan inflatie verminderen

Het is afwachten of de minder sterke stijging van de energieprijzen de komende maanden doorzet. Sinds begin deze maand krijgt Nederland namelijk geen gas meer van het Russische Gazprom. Dat zal tot zeker eind september zo blijven.

Importeur GasTerra heeft gas ingekocht bij andere partijen, maar wil niets zeggen over de prijs van dat gas. Als dat duurder is, zal dat de komende maanden waarschijnlijk ook terug te zien zijn in de inflatiecijfers.

Anderzijds neemt de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag een besluit over de rente. Die gaat naar alle waarschijnlijkheid omhoog. Dat kan dan weer de inflatie naar beneden duwen, want hoe hoger de rente, hoe meer mensen verdienen op hun spaargeld en hoe langer ze het dus op hun rekening laten staan.